Коммунальная субсидия: основные нюансы
Кто из членов семьи должен заполнять документы на субсидию?
Субсидия в 2020 году назначается владельцу (совладельцу) жилья или другому зарегистрированному в квартире (доме) члену семьи, на которого открыт лицевой счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, именно это лицо должно заполнять заявление на оформление субсидии.
Как правильно заполнять заявление и декларацию на субсидию?
Для удобства граждан и корректного заполнения документов для оформления коммунальной субсидии Министерство социальной политики Украины разработало инструкцию по заполнению бланка заявления и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Нужно ли вносить в декларацию доходы непрописанных, но фактически проживающих в квартире членов семьи?
Согласно законодательству, при расчете размера жилищно-коммунальной субсидии учитываются доходы не только тех жильцов, которые официально зарегистрированы в жилом помещении, но и членов семьи лица, прописанного в данном домохозяйстве. Это правило распространяется и на квартирантов, снимающих жилье на основании договора аренды.
Какая информация о доходах и имущественном состоянии семьи должна быть внесена в декларацию при оформлении субсидии?
В декларацию необходимо внести сведения обо всех видах доходов членов семьи, прописанных в квартире (доме), а также данные о расходах, связанных с приобретением имущества, товаров или оплату услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен, осуществленных в течение последних 12 месяцев.
Какие доходы должны быть задекларированы?
- заработная плата
- полученные алименты
- пособие по безработице
- натуральная оплата труда
- стипендия, пенсия, социальное пособие
- доходы от сдачи недвижимости в аренду
- пособие по временной нетрудоспособности
- заработок лиц, работавших у физических лиц
- доходы от предпринимательской деятельности
- другие денежные выплаты, имеющие систематический характер
- денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы)
- заработок учеников и студентов, совмещающих учебу с постоянной работой
- деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении
- вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара
- доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли
Передаются ли данные, указанные в декларации для назначения субсидии, в налоговую инспекцию?
Орган социальной защиты населения напрямую сотрудничает с Государственной фискальной службой Украины, в частности на запрос собеса ГФС предоставляет информацию о доходах граждан. При этом, предоставление сотрудниками соцзащиты любой информации, полученной в ходе оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в фискальную службу не предусмотрено.
Вносить ли в декларацию данные человека, который прописан в доме, но не проживает в нем?
Расчет субсидии в 2020 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Если, по каким-либо причинам, зарегистрированный член семьи не проживает по месту регистрации, субсидия может назначаться без учета его доходов. Основанием для принятия подобного решения является акт обследования материально-бытовых условий семьи и вывод комиссии при исполкоме. Следует уточнить, что все это возможно в случае, когда объем потребления коммунальных услуг измеряется индивидуальными средствами учета.
Как подтвердить фактическое не проживание в квартире зарегистрированных лиц при оформлении субсидии?
В качестве документального подтверждения отсутствия человека по месту регистрации можно использовать справку, удостоверяющую место пребывания лица в другой административно-территориальной единице в связи с работой, длительной командировкой, учебой, лечением или отбыванием наказания. Также можно использовать справку об оплате услуг ЖКХ по другому адресу.
Как одинокому мобилизованному солдату получить субсидию?
Самый простой и быстрый способ – отправить по почте заполненное заявление и декларацию о доходах и расходах. К тому же, благодаря новому сервису Министерства социальной политики граждане Украины имеют возможность подать документы на субсидию в электронном виде.
Учитываются ли доходы участника АТО при расчете субсидии?
Согласно пункта 8 Постановления Кабинета Министров «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» при назначении жилищной субсидии лицам, которые принимают (принимали) непосредственное участие в проведении антитеррористической операции, а также членам их семей в совокупный доход не учитываются:
- полученная ими в период и/или после непосредственного участия в боевых действиях в зоне АТО благотворительная помощь (независимо от размера и источника происхождения)
- полученное за время АТО денежное обеспечение, а также другие выплаты и социальные пособия, выплачиваемые работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, другим работникам образованных в соответствии с законом воинских формирований
Учитываются ли выплаты на детей при расчете субсидии?
В соответствии с Методикой расчета совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, в общий доход получателей жилищной субсидии включаются все виды социальных пособий на ребенка, за исключением той части помощи при рождении (усыновлении) ребенка, выплата которой осуществляется единоразово.
Обратите внимание! Постановлением правительства внесены изменения в порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь при расчете совокупного дохода для назначения субсидии не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Назначается ли субсидия людям, у которых есть долги по ЖКХ?
По действующему законодательству Украины, наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не является основанием для отказа в назначении субсидии в 2020 году. Однако, следует знать, что после назначения коммунальной субсидии, оплата обязательной доли платежа должна осуществляться своевременно, в противном случае, выплата субсидии будет прекращена.
Может ли иностранец с постоянным видом на жительство рассчитывать на получение жилищной субсидии?
Законодательство не устанавливает ограничений по гражданству при предоставлении коммунальных субсидий. Оформление субсидии для иностранных граждан осуществляется на общих основаниях и предоставляется одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц. Кроме того, назначение компенсации на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании договора аренды.
Могут ли безработные получить жилищную субсидию?
На данный момент ограничения для назначения субсидии трудоспособным гражданам, которые не получают доходов и не состоят на учете как безработные не существует. При этом в качестве дохода будет засчитываться двойной прожиточный минимум для трудоспособного населения страны.
Имеют ли право на субсидию жители общежитий?
В соответствии с пунктом 15 «Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», граждане, проживающие в общежитиях, также имеют право на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Могут ли квартиранты получить коммунальную субсидию в 2020 году?
Благодаря новому порядку предоставления жилищно-коммунальной субсидии право на возмещение затрат по оплате услуг ЖКХ получили лица, проживающие в жилом помещении на основании договора найма (аренды). Для арендаторов квартиры (дома) компенсация предоставляется на срок действия договора, но не более чем на 12 месяцев с момента обращения за ее назначением. Продление субсидии осуществляется по личному обращению арендатора.
Сколько времени рассматривается заявление о назначении субсидии?
Решение о назначении коммунальной субсидии или отказе в её начислении принимается в течение десяти дней после подачи заявления и получения сведений от соответствующих госорганов о составе зарегистрированных в жилом помещении лиц, их доходах, обеспеченности коммунальными услугами, а также их стоимости. Далее, после всех проведенных расчетов, заявителю выдается сообщение о назначении жилищной субсидии, в котором указывается срок предоставления компенсации, ее размер, а также сумма обязательного платежа.
Что делать, если отказали в субсидии?
Обжаловать действия или бездействие местного органа социальной защиты можно, обратившись в орган власти, которому он подчиняется. В частности, это может быть руководство районной госадминистрации или исполнительного комитета городского совета, также можно обратиться в областное управление или департамент социальной защиты населения облгосадминистрации. Кроме того, всегда существует возможность защитить свои права в судебном порядке.
Будут ли действовать льготы при получении субсидии?
В связи с принятием постановления КМ № 319 от 27.04.2016 года на период действия назначенной субсидии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа начисляться не будут.
Можно ли оформить субсидию при наличии банковского депозита?
Наличие у человека банковских вкладов не является ограничением для назначения жилищно-коммунальной субсидии, поскольку проценты от размещенных депозитов не учитываются в совокупный доход семьи (пункт 8 Постановления Кабинета Министров № 475 от 26.06.2015 года).
Имеют ли право в собесе при оформлении жилищной субсидии требовать справки за газ, воду и свет?
Сотрудникам соцзащиты запрещено требовать от граждан любые документы, не предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно закона, при оформлении субсидии в собес подаются заявление на субсидию и декларация о доходах и расходах, а также договор найма (аренды) жилья (при наличии). В редких случаях может потребоваться предоставление справки о доходах. Речь идет о тех случаях, когда в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования.
Как получить субсидию, если счета на оплату услуг ЖКХ открыты на разных членов семьи?
Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается одному из членов домохозяйства, на которого открыт лицевой счет по месту регистрации. Поэтому, при оформлении субсидии желательно перевести все счета на одного человека.
Начисляется ли субсидия, если размер квартиры (дома) превышает установленные нормы жилья?
Размер жилого помещения, находящегося в частной собственности граждан, не является основным критерием при оформлении коммунальной субсидии. Однако, следует помнить, что с целью соблюдения принципа социальной справедливости при предоставлении льгот и субсидий законодательством Украины установлены стандарты в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
Таким образом, компенсация по оплате жкх начисляется в рамках установленных правительством нормативов, а все, что сверх этой социальной нормы, человек оплачивает из собственных доходов. Впрочем, для семей, состоящих из одного или двух нетрудоспособных граждан, социальная норма жилья была увеличена и составляет 75 кв. метров.
Не потеряет ли семья субсидию при прописке нового жильца?
При возникновении изменения в составе зарегистрированных в квартире жильцов, необходимо в течение месяца уведомить об этом орган социальной защиты. На основании этого уведомления УТСЗН сделает все необходимые запросы в соответствующие органы и выполнит перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения.
Могут ли снять субсидию из-за неправильной декларации?
Если гражданин скрыл или сознательно подал недостоверные данные об имущественном положении и доходах (не указал какой-либо вид прибыли), то при выявлении нарушений предоставление субсидии прекращается. При этом, сумма перечисленной компенсации на оплату услуг ЖКХ должна быть возмещена. При отказе вернуть выплаченную субсидию, вопрос будет решаться в судебном порядке.
Как платить за коммунальные услуги, если обязательный платеж превышает потребление по счетчику?
При возникновении расхождений между обязательной частью расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и их фактической стоимостью по счетчику, необходимо исходить из показаний последнего. Государство стимулирует граждан к экономному потреблению ЖКХ услуг.
Часть неиспользованной суммы субсидии (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или в эквиваленте 150 кВт/ч электрической энергии (при использовании данных видов топлива для обогрева) перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банке или выплачивается через отделения почтовой связи ПАО «Укрпочта».
Выплата этих денег производится на основании личного заявления субсидианта, поданного до 1 сентября текущего года в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.
Как сэкономить на коммунальных услугах?
Снизить на 40-70% затраты на оплату воды, газа, света и отопления можно с помощью правительственной программы по энергомодернизации жилья. Благодаря ей у граждан появилась возможность произвести замену старых газовый котлов на более эффективные, утеплить дома, а также установить счетчик на воду или отопление за счет государства. Само собой, речь не идет о 100% оплате работ, но компенсацию в размере от 20 до 70% затраченных средств получить вполне реально.
Как продлить жилищно-коммунальную субсидию в 2020 году?
При отсутствии изменений в семье, необходимости в повторном обращении в собес нет. Законодательством установлен автоматический принцип продления субсидии на новый период. Исключение составляют арендаторы жилья, лица, которым субсидия была назначена по зарегистрированному месту пребывания, а также граждане, обращающиеся за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Для этих категорий населения продление срока действия субсидии производится по личному обращению в УТиСЗН.
Расчет ЖКХ субсидии на следующий период производится структурными подразделения по вопросам социальной защиты населения на основании собранной в соответствии с законодательством информации. Решение о назначении (не назначении) субсидии принимается в течение 10 дней после получения всех необходимых данных. Информирование получателей субсидии о продлении им компенсационных выплат может производиться в письменном виде, по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита), а также с помощью средств мобильной связи (смс).
В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, субсидия на следующий срок не назначается. Если в течение 60 дней с даты информирования о не назначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил оплату долга или заключение договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения комиссии, но только при наличии уважительных причин.
Если получить информацию о доходах, необходимую для проведения автоматического расчета субсидии, невозможно вследствие ошибки, обнаруженной в персональных данных субсидианта, УТиСЗН сообщает ему о необходимости исправления ошибки и проводит расчет суммы компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение десяти дней после представления обновленных данных и получения информации о доходах.
90 online консультации по “Коммунальная субсидия: основные нюансы”
Отменили сегодня субсидию из-за невыполнения «условий» договора реструктуризации.
Субсидия была оформлена на владельца 1/2 части квартиры, но собственник 50 % недвижимости фактически не проживает дома. Когда субсидию монетизировали, совладелец отказывается отплачивать коммунальные услуги и забирает себе часть денег на ЖКХ. Теперь, из-за действий недобросовестного домовладельца, субсидию могут отменить.
Наличие долга за коммуслуги ЖКХ является одной из основных причин для отказа в субсидии. Вспоминают даже долги 10-летней давности.
В квартире прописан человек, который уже давно фактически не проживает на данной жилплощади, но при этом начисления за ЖКХ-услуги производится на всех прописанных (даже не проживающих): вывоз мусора, газ, отопление и т.д. В ЦКСе на заявление о фактически непроживающем человеке не обращают внимания и никакие подтверждения (акт о не проживании, справка из ЖЕК и от участкового) не действуют.
При оформлении документов для субсидии от свекрови потребовали данные паспорта, кода и дохода невестки (она не прописана и не проживает в квартире мужа). Ее супруг прописан и предоставил справку о своих доходах.
Двое из зарегистрированных членов семьи проживают заграницей, имеют вид на жительство в другой стране. В новом положении о начислении субсидий есть формулировка о том, что субсидия не положена в случаях, когда член домохозяйства находится за рубежом больше 60 суток. Но все юридические статьи определяют эту формулировку как пребывание за границей с целью заработка. А ситуация, когда член семьи является резидентом другой страны, вообще не рассмотрена.
Продлила декрет по уходу за ребёнком до 6 лет, есть справка ВКК и приказ с работы. Сейчас официально трудоустроена (трудовая книжка находится по месту работы). Получаю помощь как одинокая мама в сумме 750 грн., пособие как малоимущая в размере 595 грн. и выплаты при рождении ребёнка 860 грн. Ранее получала субсидию, но она не была автоматически продлена, хотя в составе семьи и доходах изменений не произошло. Ездила в совбес узнать почему не продлили — сказали показать паспорт, чтобы они убедились, что нет штампов о браке. Потребовали предоставить оригинал свидетельства о смерти отца и заявление о том, что это правдивая информация. Затем сказали, что зимняя субсидия под знаком вопроса, так как для её получения нужно стоять на учете в центре занятости или работать, иначе будут считать доходом 3 прожиточных минимума.
Отказали нам в субсидии только потому, что один из членов семьи указал в декларации доход меньше уровня минимальной зарплаты.
Отказали в субсидии по причине того, что общая жилая площадь в квартире (доме) больше положенной нормы. Оспорить это решение пока не получилось.
Оформили помощь по уходу за ребенком до 3-х лет на мужа. Теперь в отделе субсидий сказали, что пособие не дадут, т.к. у жены нет дохода и переоформить выплаты госпомощи на супругу нельзя.
Добрый день. В Едином офисе ЦНАПа при оформлении справки о составе семьи (7 человек) для оформления субсидии потребовали справку о доходах мужа сестры. Она прописана, а супруг нет (и не проживает). Сказали, что будут учитывать и его доходы тоже. Имеют ли право требовать справку о доходах человека (не прописанного по адресу) и учитывать его доходы при назначении субсидии?
Консультация юриста
По новым правилам субсидирования, при заполнении декларации для предоставления льгот по оплате коммуналки, вносятся данные о доходах лиц, входящих в состав домохозяйства, а также членов их семей, независимо от места их регистрации или фактического проживания.
А почему наследство, депозиты и т.д. не учитывается в общий доход семьи при расчете субсидий, если это реальные и зачастую огромные средства! В чем тут социальная справедливость для населения?
Для получения субсидии у меня дополнительно потребовали справку с места прописки о том, что я там не проживаю и субсидию не получаю. Без этого документа работник соцслужбы категорически отказался предоставлять льготы. Оформляли субсидию с договором аренды квартиры.
В квартире прописано четыре человека: 2 работающих пенсионера, один несовершеннолетний ребенок и 1 безработный, но трудоспособный. Без проблем получали субсидию до сих пор. Теперь в продлении субсидии отказали, мотивируя это тем, что есть неработающий член семьи.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто должен подавать документы на субсидию? Квартира оформлена на мужа, лицевые счета соответственно тоже, однако он по данному адресу не зарегистрирован (не прописан). А зарегистрирована жена и ребенок.
Консультация юриста
Компенсация по оплате коммунальных услуг оформляется на прописанных в жилом помещение лиц, исключение составляют арендаторы жилья. Поскольку собственник квартиры, на которого оформлены все лицевые счета, на данной жилплощади не зарегистрирован, получением субсидии придется заниматься вам, как одному из прописанных жильцов.
Здравствуйте! Три месяца назад я подала на субсидию «на тверде паливо»… до сих пор нет ответа. Что делать, если затягивают с назначением субсидии? Куда обращаться? Помогите советом. Спасибо!
Консультация юриста
Обратитесь за разъяснениями в собес, куда вы подавали документы на субсидию. Если там вам не смогут объяснить причины задержки в назначении субсидии, позвоните на круглосуточную бесплатную «горячую линию»: 15-45.
Я студент дневного отделения (безработный), живу в своей квартире. Получаю пенсию по утрате кормильца, но не получаю стипендию! Необходимо ли мне брать справку из пенсионного фонда по получению пенсии, и необходимо ли мне получить справку из института о том, что я не получаю стипендию для получения субсидии?
Консультация юриста
Для получения компенсации по оплате коммунальных услуг необходимо подать заполненное заявление и декларацию. Данные о ваших доходах в управлении труда и социальной защиты населения получат самостоятельно от соответствующих органов.
Светлого утра. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации чтобы не лишиться права на субсидию. Дело в том, что у меня есть задолженность за отопление. Долг возник по причине оказания услуг на ненадлежащем уровне (в квартире было очень холодно, зато плата за отопление зашкаливала). Долг не оплачиваю, дело рассматривается судом, но я рискую потерять субсидию.
Консультация юриста
По решению Кабинета Министров Украины людям, имеющим задолженность за два и более месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг, но не признающим ее, субсидия может быть переназначена на новый отопительный сезон 2020-2021. Возникший долг не будет учтен при рассмотрении УТиСЗН вопроса о переоформлении субсидии, если человек обратился в суд с исковым заявлением об оспаривании суммы долга.
Такими темпами скоро и субсидия не будет помогать справляться с тарифами на оплату коммуналки. Цены растут, а социальные нормативы для получателей субсидии все снижают и снижают. Вроде бы только в мае уменьшили норму потребления газа и вот с октября почти на 25% планируют снизить соцнорму по газу – с 4,4 до 3,3 куб. м на одного жильца при наличии газовой плиты и горячей воды.
Здравствуйте. На днях мне пришло письмо о том, что у меня имеется задолженность по квартплате, а именно за 2 месяца и мне отменили субсидию. Я сегодня полностью уплатил долг по ЖКХ. Субсидию в таком случае восстановят автоматически или же мне нужно ехать с пакетом документов в соц. службу?
Консультация юриста
Субсидиантам, получившим уведомление об отказе в переназначении субсидии из-за имеющейся задолженности, дается 2 месяца на ликвидацию долга. Возобновление субсидии производится после предоставления УТиСЗН квитанций по оплате долга за использованные коммунальные услуги или документов, подтверждающих реструктуризацию задолженности.
Поясните, пожалуйста, правомерно ли мне отказали в продлении субсидии, которой пользовалась 1,5 года, мотивируя наличием непогашенной задолженности за услуги ЖКХ за последние 10 лет. Условием повторного назначения субсидии назвали полную реструктуризацию всех непогашенных долгов.
Консультация юриста
В соответствии с действующим законодательством Украины, семьям, в которых есть накопленная за прошедшие годы задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, для переназначения субсидии на новый период необходимо погасить имеющийся долг. Если возможность погасить всю задолженность по ЖКХ сразу отсутствует – можно оформить договор реструктуризации долга.
Скажите, у моей сестры оформлена субсидия, но она собирается уехать в другую страну на заработки на 1 год. Нужно ли ей отказываться от субсидии в 2021 году? В квартире никто не будет проживать!
Консультация юриста
Назначение субсидии не производится, если в квартире никто не проживает. Таким образом, при выявлении факта длительного отсутствия единственного жильца сотрудники собеса могут потребовать вернуть незаконно выплаченную субсидию.
Субсидию оформляла жена, а лицевой счёт на мужа (он владелец, но не прописан), будет ли субсидия?
Консультация юриста
Желательно чтобы субсидия и лицевые счета были оформлены на одного человека (путаницы меньше), но это не принципиально и препятствовать получению жкх компенсации не будет.
Добрый день. Я подавала на субсидию месяц назад, ответа до сих пор нет. У нас прописано 6 человек, из них фактически живет трое. Я (мама в декретном отпуске до 3-х лет), мой ребенок, и племянница (полусирота). Во время подачи документов была предоставлена справка о людях, которые прописаны, но не проживают. Суммы на квартиру приходят заоблачные, уже бы сообщили да или нет, а то ничего. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться и решить этот вопрос? Заранее благодарю за помощь!
Консультация юриста
Обратитесь за разъяснениями в орган социальной защиты населения, куда подавались документы на субсидию. Если там откажутся объяснить причины задержки решения — на «горячую линию».
Если в домохозяйстве единственным прописанным жителем является несовершеннолетний, может ли он оформить лицевые счета на себя и получать субсидию? Буду чрезвычайно благодарна Вам за ответ!
Консультация юриста
В Законе четко прописано, что несовершеннолетним детям, которые сами прописаны в жилых помещениях субсидия не назначается. Данная норма аргументирована наличием родителей.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ли я право на субсидию, если уже не работаю. Из доходов на данный момент только пенсия. В субсидии отказали, так как брали доходы за прошлый год, в котором я работала и получала пенсию. Заранее благодарю за юридическую консультацию.
Консультация юриста
В Постановлении КМУ «Об упрощении порядка предоставления субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» четко прописано что, если на момент обращения за назначением субсидии, лицо является неработающим пенсионером, который не имеет других доходов, кроме пенсии, в его среднемесячный совокупный дохода засчитывается размер пенсии за месяц, предшествующий обращению в собес. У вас есть право обжаловать решение соцзащиты.
Добрый день! Дом в селе оформлен на супруга (дарственная), он же там и прописан, но проживает в другом месте. В доме живут родители (пенсионеры). Как правильно оформить субсидию и учитываются ли доходы владельца? Заранее большое спасибо за юридическую консультацию по данному вопросу!
Консультация юриста
Коммунальная субсидия оформляется на прописанных в доме членов семьи или арендаторов (на основании договора найма). Поэтому, если в сельском доме единственным зарегистрированным лицом является ваш супруг, то и субсидия может быть назначена только ему. Если же пенсионеры помещении прописаны в помещение, субсидию лучше оформлять через комиссию. В этом случае, доход владельца не будет учитываться при надлежащем документальном подтверждении.
Я владелица 1-комнатной квартиры, но зарегистрирована и фактически проживаю в другом городе. В моей однушке прописан и проживает мой дядя (78 лет). Можно ли на него получить жкх субсидию и обязательно ли ему самостоятельно посещать собес или я могу подать документы в электронном виде?
Консультация юриста
Услуга по назначению субсидии в электронной форме (без посещения органов социальной защиты) действует в пилотном режиме Винницкой, Волынской и Донецкой обл. Для жителей других областей Украины возможна подача документов через интернет для предварительного рассмотрения. После обработки электронных документов и подтверждения права на назначение субсидии необходимо будет лично подать документы в бумажном виде. Пакет документов на компенсацию — в статье.
В квартире прописан один человек, но по факту никто не проживает, квартира стоит пустая. Скажите, как не платить за квартплату и коммунальные услуги, если в квартире никто не живет? Благодарю.
Консультация юриста
Согласно ст. 322 Гражданского кодекса Украины, на владельце жилья лежит ответственность по содержанию своего имущества независимо от того, проживает он там или нет. Тем не менее, п. 6 ч. 1 ст. 20 ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрена возможность не платить за услуги жкх в период временного отсутствия при соответствующем документальном оформлении. Впрочем, избежать платежей за отопление и квартплату не получится. Не платить за электричество, газ, горячую и холодную воду можно, обратившись в соответствующие инстанции.
Подскажите, мы с девушкой арендуем двух комнатную квартиру, в которой никто не прописан. Хотим оформить субсидию на квартиру. Возможно ли это сделать, если арендодатель не хочет заверять договор аренды нотариально? Будем очень благодарны за консультацию!
Консультация юриста
Договор аренды (найма) жилья заключается в письменной форме (ст. 811 Гражданского кодекса), при этом обязательному нотариальному заверению подлежат только договора, заключенные на срок свыше 3-х лет (ст. 793, 794 ГК). УТСЗН не выдвигает особых требований к договорам аренды, поэтому отсутствие исполнительной надписи нотариуса не помешает оформить жкх субсидию.
Сколько выставят не работающему трудоспособному лицу доход для получения субсидии?
Консультация юриста
При расчете суммы субсидии на квартплату безработным (трудоспособным неработающим) доход устанавливается в размере двух прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц. На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц составляет 2100 гривен, а в новом году его размер будет увеличен до 2350 грн.
Доброе утро. Я прописан вместе с сыном (11 лет, плачу алименты) в двухкомнатной квартире (44 кв.м). Сын проживает с матерью в другой квартире. Могу ли я получить субсидию на себя и сына? Спасибо.
Консультация юриста
Расчет коммунальной компенсации производится из количества всех зарегистрированных в жилом помещение лиц, при условии, что в органы социальной защиты населения (собес) не были поданы документы, подтверждающие не проживание прописанных членов семьи по указанному адресу.
Может ли оформить субсидию единственный прописанный в доме родственник (не собственник), если все лицевые счета оформлены на хозяина-собственника, прописанного и проживающего по другому адресу. Нужен ли в этом случае договор аренды? Благодарю за правовую консультацию по субсидии!
Консультация юриста
Для оформления и выплаты субсидии на уплату услуг жкх право собственности на недвижимость (дом, квартира, коттедж) значения не имеет, важно наличие прописки в субсидируемом жилье.
Отказали в получении субсидии на основании того, что была куплена квартира стоимостью 99 300 грн. Я предоставляла документы, что для покупки этого жилья была продана квартира, доставшаяся мне в наследство (75 000 грн.). Скажите, я действительно не имею права на субсидию или стоит обращаться на уровни выше? Нахожусь в декретном отпуске, двое детей 2004 и 2015 года рождения, на старшую дочь алименты не получаю несколько лет. Очень благодарна за разъяснение сложившейся ситуации!
Консультация юриста
Покупка квартиры (дома, земли или автомобиля) на сумму свыше 50 тысяч гривен действительно является ограничением для оформления субсидии. Однако, еще в сентябре Минсоцполитики дало разъяснение, согласно которому наследство не должно влиять на право получения компенсации.
Ситуация следующая: хозяином квартиры является гражданин Израиля. В помещении проживает муж, супруга и несовершеннолетний сын. Как нам оформить субсидию? Спасибо за юридическую помощь!
Консультация юриста
Порядок предоставления жкх субсидий устанавливается на основании права пользования жильем. Коммунальная компенсация предоставляется всем зарегистрированным в квартире жильцам, т.е., основанием является наличие у вас прописки. Если семья арендует жилье, поводом для назначения субсидии будет договор найма. Фактическое проживание в помещение лиц, не имеющих прописку и договор аренды, не гарантирует им права на получение компенсации по оплате жилищных услуг.
Доброго времени суток. Что делать, если субсидию отменили из-за нехватки оплаты по счетам? Можно ли просто снова заполнить через полгода после этой отмены бумаги и подать на субсидию? Или мне теперь нужно ходить по службам и показывать, что долги уже проплачены? Спасибо за разъяснение.
Консультация юриста
Задолженность, возникшая в период получения компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и приведшая к прекращению субсидии, должна быть погашена. Переназначение субсидии происходит со следующего периода при предъявлении документов, подтверждающих оплату долга.
Могут ли переселенцы, не прописанные в жилом помещении (один из них является собственником жилья), получить субсидию на оплату коммунальных услуг? Заранее спасибо за юридический совет!
Консультация юриста
Одного лишь права собственности на квартиру (дом) не достаточно для получения коммунальной субсидии, поскольку компенсация по оплате жкх услуг оформляется на прописанных лиц. В случае отсутствия в жилом помещении зарегистрированных жильцов, субсидия не предоставляется. Таким образом, для получения государственной компенсации необходима прописка или договор аренды.
В квартире общей площадью 56.2 кв.м (жилой — 40.7 кв.м) прописаны отец (пенсионер с 11.06.2016 г.) и сын. Сын фактически не проживает в квартире более одного года, о чём свидетельствует справка с места работы в другой области Украины. Ранее не работал и не числился на бирже труда. В квартире установлены счётчики на газ, свет, холодную воду. Отопление центральное. Будет ли отцу назначена субсидия и на какую площадь? За какой период будут учитываться доходы отца и сына?
Консультация юриста
При наличии справки о не проживании одного из прописанных жильцов по зарегистрированному месту жительства, его доходы не учитываются при расчете компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг. По общим правилам субсидия предоставляется лишь в рамках установленных социальных норм жилья (см. таблицу). Однако, при обращении пенсионера в органы соцзащиты с просьбой комиссию рассмотреть его дело, компенсация может быть назначена на всю жилплощадь.
Если один из прописанных не проживает по данному адресу, считается ли его доход на субсидию? Как выяснить расчеты субсидии, если пришло о грн. компенсации? Какие доходы жильцов были учтены, если в декларации указывалось только место работы? Как подтверждать не проживание человека?
Консультация юриста
При определении размера коммунальной компенсации учитываются доходы всех прописанных членов семьи. Управление соцзащиты не будет принимать во внимание доходы отсутствующих членов семьи при предъявлении письменных доказательств их не проживания по указанному адресу (перечень документов приведен в статье). Процедуру расчета субсидии стоит уточнить в собесе. Данные о заработках семьи предоставляют Фискальная служба и Пенсионный фонд.
В конце месяца должен вступить в наследство, оставленное после смерти матери. Уже год получаю субсидию на квартиру, в которой прописан с женой и дочерью. Не лишимся ли мы государственной компенсации, если в собесе узнают про полученное наследство? Заранее спасибо за разъяснение!
Консультация юриста
Стоимость имущества, полученного в порядке наследования или по договору дарения, не включается в суммарный доход семьи и не влияет на определение величины жкх субсидии.
Моя бабушка уже три года официально на пенсии, но до апреля этого года продолжала работать. Сейчас ее доход составляет пенсия. Как ей будет рассчитываться субсидия: с учетом з/п или без?
Консультация юриста
Для неработающих пенсионеров, чей единственный доход составляет пенсия, расчёт жилищной субсидии будет производиться по новым правилам. Теперь компенсация будет начисляться исходя из размера ежемесячной пенсии, а не суммарного дохода за прошлый год.
Если я получила земельный участок от государства в этом году, могу ли я рассчитывать на субсидию?
Консультация юриста
Земельный участок был получен вами на безоплатной основе, соответственно денежные средств на его приобретение затрачены не были. Оснований для отказа в предоставлении компенсации нет.
Здравствуйте. В квартире проживал один человек и он умер. Отменят ли субсидию? Спс за юр. помощь.
Консультация юриста
Если помимо умершего в квартире более никто не прописан, субсидия начисляться не будет,
т.к. одним из критериев для предоставления компенсации на жкх услуги является наличие в
жилом помещение зарегистрированных граждан, которым начисляется плата за коммуналку.
Мы с супругой были вынуждены оплатить дорогостоящие услуги по ремонту (53 000 гривен), но так как с этим было очень много проблем, то в месячный срок уведомить собес возможности не было. Есть ли какая то ответственность за несвоевременное информирование и не лишат ли нас субсидии? Ведь с повышением цен на отопление, газ и горячую воду платить за услуги жкх будет почти невозможно!
Консультация юриста
Несмотря на то, что субсидия предоставляется безвозвратно, сокрытие данных о произведенных покупках и оплате услуг на сумму более 50000 грн. влечет за собой прекращение субсидирования
и необходимость возместить (по требованию УТСЗН) сумму компенсации, выплаченную излишне.
Человек, на которого была оформлена субсидия, умер. Я был прописан с ним в одной квартире. Как переоформить субсидию — до вступления в право владения или после? Разъясните, пожалуйста.
Консультация юриста
Если в жилом помещении (квартире, доме), помимо умершего, зарегистрированы (прописаны) другие лица, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги, действие субсидии не будет отменено до окончания отопительного (неотопительного) периода.
Сын окончил училище. На данный момент работу не нашел, на учете в центре занятости не состоит. Какой доход будет учитываться при расчете коммунальной субсидии?
Консультация юриста
Для получения компенсации по оплате ЖКХ, данные о доходах и расходах семьи подаются за предыдущий календарный год. Таким образом, если в прошлом году претендент на субсидию или член его семьи получал какие-либо выплаты (например, стипендию или денежный перевод из-за границы) эти суммы будут считаться доходом и учитываться при назначении субсидии.
«Для трудоспособных граждан, не зарегистрированных как безработные, среднемесячный доход устанавливается на уровне двух размеров прожиточного минимума.» Прожиточный минимум на какой момент будет учитываться — за прошлый год или на момент оформления субсидии? А если нахожусь на учете в центре занятости и пособие меньше минимума — какой доход учитывается?
Консультация юриста
При указанных обстоятельствах, в расчет принимается ПМ, установленный на период, за который определяется совокупный доход (т.е. за прошедший год). Лицам, состоящим на учете в службе занятости и получающим социальную помощь (не зависимо от ее размера), в счет дохода записывается пособие по безработице.
Подскажите, пожалуйста, как правильно указать в декларации доход, если я была в отпуске по уходу за ребенком (заработную плату не получала), а теперь уволилась с выплатой отпускных? Спасибо!
Консультация юриста
Для женщин, находящихся в декретном отпуске, в качестве дохода учитываются фактические размеры социальных выплат на детей. Остальные виды доходов, подлежащие декларированию, приведены в статье.
Имеет ли право собес, при расчете субсидии, начислять мне доход в размере двух прожиточных минимумов, если предприятие банкрот и платило зарплату 3/4 от минимальной (900 грн. в месяц)?
Консультация юриста
В законе четко прописано, что трудоспособные граждане, имеющие доход ниже прожиточного уровня, при расчете совокупного дохода должны брать за основу двойной размер ПМ. Условия, приведшие к снижению заработка, могут приниматься во внимание лишь при рассмотрении комиссии (для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах).
Утро доброе! Подскажите, пожалуйста, нужно ли переоформлять субсидию по истечению года?
Консультация юриста
Вопрос по продлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг уже был рассмотрен (обратите внимание на последний пункт статьи).
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если отказали в субсидии на основании, что жена безработная. Посчитали, что она получает две минималки. Как оспорить отказ в компенсации? Спасибо за ответ.
Консультация юриста
Для трудоспособных граждан, не зарегистрированных как безработные, среднемесячный доход устанавливается на уровне двух размеров прожиточного минимума. Порядок действий в случае отказа в назначении субсидии и процедура обжалования этого решения описаны в статье.
Интересует рассрочка долга по квартплате и услугам ЖКХ. Возможно ли это и куда обращаться?
Консультация юриста
Реструктуризация задолженности за коммунальные услуги производится «Центром коммунального сервиса» г. Киев и его аналогами в других городах. Срок погашения (рассрочки) — до 60 месяцев.