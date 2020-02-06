Коммунальная субсидия: основные нюансы

Кто из членов семьи должен заполнять документы на субсидию?

Субсидия в 2020 году назначается владельцу (совладельцу) жилья или другому зарегистрированному в квартире (доме) члену семьи, на которого открыт лицевой счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, именно это лицо должно заполнять заявление на оформление субсидии.

Как правильно заполнять заявление и декларацию на субсидию?

Для удобства граждан и корректного заполнения документов для оформления коммунальной субсидии Министерство социальной политики Украины разработало инструкцию по заполнению бланка заявления и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Нужно ли вносить в декларацию доходы непрописанных, но фактически проживающих в квартире членов семьи?

Согласно законодательству, при расчете размера жилищно-коммунальной субсидии учитываются доходы не только тех жильцов, которые официально зарегистрированы в жилом помещении, но и членов семьи лица, прописанного в данном домохозяйстве. Это правило распространяется и на квартирантов, снимающих жилье на основании договора аренды.





Какая информация о доходах и имущественном состоянии семьи должна быть внесена в декларацию при оформлении субсидии?

В декларацию необходимо внести сведения обо всех видах доходов членов семьи, прописанных в квартире (доме), а также данные о расходах, связанных с приобретением имущества, товаров или оплату услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен, осуществленных в течение последних 12 месяцев.

Какие доходы должны быть задекларированы?

заработная плата

полученные алименты

пособие по безработице

натуральная оплата труда

стипендия, пенсия, социальное пособие

доходы от сдачи недвижимости в аренду

пособие по временной нетрудоспособности

заработок лиц, работавших у физических лиц

доходы от предпринимательской деятельности

другие денежные выплаты, имеющие систематический характер

денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы)

заработок учеников и студентов, совмещающих учебу с постоянной работой

деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении

вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара

доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли

Передаются ли данные, указанные в декларации для назначения субсидии, в налоговую инспекцию?

Орган социальной защиты населения напрямую сотрудничает с Государственной фискальной службой Украины, в частности на запрос собеса ГФС предоставляет информацию о доходах граждан. При этом, предоставление сотрудниками соцзащиты любой информации, полученной в ходе оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в фискальную службу не предусмотрено.

Вносить ли в декларацию данные человека, который прописан в доме, но не проживает в нем?

Расчет субсидии в 2020 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Если, по каким-либо причинам, зарегистрированный член семьи не проживает по месту регистрации, субсидия может назначаться без учета его доходов. Основанием для принятия подобного решения является акт обследования материально-бытовых условий семьи и вывод комиссии при исполкоме. Следует уточнить, что все это возможно в случае, когда объем потребления коммунальных услуг измеряется индивидуальными средствами учета.





Как подтвердить фактическое не проживание в квартире зарегистрированных лиц при оформлении субсидии?

В качестве документального подтверждения отсутствия человека по месту регистрации можно использовать справку, удостоверяющую место пребывания лица в другой административно-территориальной единице в связи с работой, длительной командировкой, учебой, лечением или отбыванием наказания. Также можно использовать справку об оплате услуг ЖКХ по другому адресу.

Как одинокому мобилизованному солдату получить субсидию?

Самый простой и быстрый способ – отправить по почте заполненное заявление и декларацию о доходах и расходах. К тому же, благодаря новому сервису Министерства социальной политики граждане Украины имеют возможность подать документы на субсидию в электронном виде.

Учитываются ли доходы участника АТО при расчете субсидии?

Согласно пункта 8 Постановления Кабинета Министров «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» при назначении жилищной субсидии лицам, которые принимают (принимали) непосредственное участие в проведении антитеррористической операции, а также членам их семей в совокупный доход не учитываются:

полученная ими в период и/или после непосредственного участия в боевых действиях в зоне АТО благотворительная помощь (независимо от размера и источника происхождения)

полученное за время АТО денежное обеспечение, а также другие выплаты и социальные пособия, выплачиваемые работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, другим работникам образованных в соответствии с законом воинских формирований

Учитываются ли выплаты на детей при расчете субсидии?

В соответствии с Методикой расчета совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, в общий доход получателей жилищной субсидии включаются все виды социальных пособий на ребенка, за исключением той части помощи при рождении (усыновлении) ребенка, выплата которой осуществляется единоразово.

Обратите внимание! Постановлением правительства внесены изменения в порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь при расчете совокупного дохода для назначения субсидии не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Назначается ли субсидия людям, у которых есть долги по ЖКХ?

По действующему законодательству Украины, наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не является основанием для отказа в назначении субсидии в 2020 году. Однако, следует знать, что после назначения коммунальной субсидии, оплата обязательной доли платежа должна осуществляться своевременно, в противном случае, выплата субсидии будет прекращена.

Может ли иностранец с постоянным видом на жительство рассчитывать на получение жилищной субсидии?

Законодательство не устанавливает ограничений по гражданству при предоставлении коммунальных субсидий. Оформление субсидии для иностранных граждан осуществляется на общих основаниях и предоставляется одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц. Кроме того, назначение компенсации на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании договора аренды.

Могут ли безработные получить жилищную субсидию?

На данный момент ограничения для назначения субсидии трудоспособным гражданам, которые не получают доходов и не состоят на учете как безработные не существует. При этом в качестве дохода будет засчитываться двойной прожиточный минимум для трудоспособного населения страны.

Имеют ли право на субсидию жители общежитий?

В соответствии с пунктом 15 «Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», граждане, проживающие в общежитиях, также имеют право на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Могут ли квартиранты получить коммунальную субсидию в 2020 году?

Благодаря новому порядку предоставления жилищно-коммунальной субсидии право на возмещение затрат по оплате услуг ЖКХ получили лица, проживающие в жилом помещении на основании договора найма (аренды). Для арендаторов квартиры (дома) компенсация предоставляется на срок действия договора, но не более чем на 12 месяцев с момента обращения за ее назначением. Продление субсидии осуществляется по личному обращению арендатора.

Сколько времени рассматривается заявление о назначении субсидии?

Решение о назначении коммунальной субсидии или отказе в её начислении принимается в течение десяти дней после подачи заявления и получения сведений от соответствующих госорганов о составе зарегистрированных в жилом помещении лиц, их доходах, обеспеченности коммунальными услугами, а также их стоимости. Далее, после всех проведенных расчетов, заявителю выдается сообщение о назначении жилищной субсидии, в котором указывается срок предоставления компенсации, ее размер, а также сумма обязательного платежа.







Что делать, если отказали в субсидии?

Обжаловать действия или бездействие местного органа социальной защиты можно, обратившись в орган власти, которому он подчиняется. В частности, это может быть руководство районной госадминистрации или исполнительного комитета городского совета, также можно обратиться в областное управление или департамент социальной защиты населения облгосадминистрации. Кроме того, всегда существует возможность защитить свои права в судебном порядке.

Будут ли действовать льготы при получении субсидии?

В связи с принятием постановления КМ № 319 от 27.04.2016 года на период действия назначенной субсидии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа начисляться не будут.

Можно ли оформить субсидию при наличии банковского депозита?

Наличие у человека банковских вкладов не является ограничением для назначения жилищно-коммунальной субсидии, поскольку проценты от размещенных депозитов не учитываются в совокупный доход семьи (пункт 8 Постановления Кабинета Министров № 475 от 26.06.2015 года).

Имеют ли право в собесе при оформлении жилищной субсидии требовать справки за газ, воду и свет?

Сотрудникам соцзащиты запрещено требовать от граждан любые документы, не предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно закона, при оформлении субсидии в собес подаются заявление на субсидию и декларация о доходах и расходах, а также договор найма (аренды) жилья (при наличии). В редких случаях может потребоваться предоставление справки о доходах. Речь идет о тех случаях, когда в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования.

Как получить субсидию, если счета на оплату услуг ЖКХ открыты на разных членов семьи?

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается одному из членов домохозяйства, на которого открыт лицевой счет по месту регистрации. Поэтому, при оформлении субсидии желательно перевести все счета на одного человека.

Начисляется ли субсидия, если размер квартиры (дома) превышает установленные нормы жилья?

Размер жилого помещения, находящегося в частной собственности граждан, не является основным критерием при оформлении коммунальной субсидии. Однако, следует помнить, что с целью соблюдения принципа социальной справедливости при предоставлении льгот и субсидий законодательством Украины установлены стандарты в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Таким образом, компенсация по оплате жкх начисляется в рамках установленных правительством нормативов, а все, что сверх этой социальной нормы, человек оплачивает из собственных доходов. Впрочем, для семей, состоящих из одного или двух нетрудоспособных граждан, социальная норма жилья была увеличена и составляет 75 кв. метров.

Не потеряет ли семья субсидию при прописке нового жильца?

При возникновении изменения в составе зарегистрированных в квартире жильцов, необходимо в течение месяца уведомить об этом орган социальной защиты. На основании этого уведомления УТСЗН сделает все необходимые запросы в соответствующие органы и выполнит перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Могут ли снять субсидию из-за неправильной декларации?

Если гражданин скрыл или сознательно подал недостоверные данные об имущественном положении и доходах (не указал какой-либо вид прибыли), то при выявлении нарушений предоставление субсидии прекращается. При этом, сумма перечисленной компенсации на оплату услуг ЖКХ должна быть возмещена. При отказе вернуть выплаченную субсидию, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Как платить за коммунальные услуги, если обязательный платеж превышает потребление по счетчику?







При возникновении расхождений между обязательной частью расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и их фактической стоимостью по счетчику, необходимо исходить из показаний последнего. Государство стимулирует граждан к экономному потреблению ЖКХ услуг.

Часть неиспользованной суммы субсидии (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или в эквиваленте 150 кВт/ч электрической энергии (при использовании данных видов топлива для обогрева) перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банке или выплачивается через отделения почтовой связи ПАО «Укрпочта».

Выплата этих денег производится на основании личного заявления субсидианта, поданного до 1 сентября текущего года в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Как сэкономить на коммунальных услугах?

Снизить на 40-70% затраты на оплату воды, газа, света и отопления можно с помощью правительственной программы по энергомодернизации жилья. Благодаря ей у граждан появилась возможность произвести замену старых газовый котлов на более эффективные, утеплить дома, а также установить счетчик на воду или отопление за счет государства. Само собой, речь не идет о 100% оплате работ, но компенсацию в размере от 20 до 70% затраченных средств получить вполне реально.

Как продлить жилищно-коммунальную субсидию в 2020 году?

При отсутствии изменений в семье, необходимости в повторном обращении в собес нет. Законодательством установлен автоматический принцип продления субсидии на новый период. Исключение составляют арендаторы жилья, лица, которым субсидия была назначена по зарегистрированному месту пребывания, а также граждане, обращающиеся за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Для этих категорий населения продление срока действия субсидии производится по личному обращению в УТиСЗН.

Расчет ЖКХ субсидии на следующий период производится структурными подразделения по вопросам социальной защиты населения на основании собранной в соответствии с законодательством информации. Решение о назначении (не назначении) субсидии принимается в течение 10 дней после получения всех необходимых данных. Информирование получателей субсидии о продлении им компенсационных выплат может производиться в письменном виде, по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита), а также с помощью средств мобильной связи (смс).

В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, субсидия на следующий срок не назначается. Если в течение 60 дней с даты информирования о не назначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил оплату долга или заключение договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения комиссии, но только при наличии уважительных причин.

Если получить информацию о доходах, необходимую для проведения автоматического расчета субсидии, невозможно вследствие ошибки, обнаруженной в персональных данных субсидианта, УТиСЗН сообщает ему о необходимости исправления ошибки и проводит расчет суммы компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение десяти дней после представления обновленных данных и получения информации о доходах.